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Новый год и Рождество
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Песков не знает, проведет ли Путин новогодние праздники в Москве или Сочи

Пресс-секретарь президента ранее сообщал, что глава государства встретит Новый год традиционно с родными и близкими, а первые несколько дней новогодних праздников, как ожидается, будет использовать для отдыха

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не может сказать, где глава государства Владимир Путин будет проводить новогодние праздники и будет ли он находиться, например, в Москве или Сочи.

"Сейчас пока не могу сказать", - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщал ТАСС, что Путин встретит Новый год традиционно с родными и близкими, а первые несколько дней новогодних праздников, как ожидается, будет использовать для отдыха. Представитель Кремля при этом подчеркивал, что о полноценном отдыхе речь не идет, так как главе государства постоянно приходится работать с документами, получать доклады и так далее. Песков не исключал также, что уже в середине новогодних праздников Путин может провести какие-то рабочие встречи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНовый год и РождествоПесков, Дмитрий Сергеевич
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