Управление Роспотребнадзора по ХМАО предложило тестировать на ковид всех заразившихся ОРВИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 декабря. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) предложило тестировать на коронавирус людей с ОРВИ и пневмонией. Об этом сообщила во вторник на заседании регионального оперативного штаба региона руководитель управления Майя Соловьева.

"Есть предложение. Это 100-поцентное тестирование всех больных ОРВИ, пневмониями и прочими респираторными заболеваниями, обследование всех контактных в домашних очагах и организованных коллективах трудовых <...>. Предлагаем тестирование всех сотрудников, возвращающихся из отпуска, вне зависимости от наличия или отсутствия прививки, чтобы не допустить заноса в праздничные и послепраздничные дни", - сказала она.

Губернатор округа Наталья Комарова добавила, что власти учтут эти предложения. Охват тестированием в регионе составляет 289,5 на 100 тыс. населения. Это ниже показателя в 300 на 100 тыс. населения, который должен быть.

По данным оперативного штаба региона, в ХМАО за последние сутки зарегистрировано 177 новых случаев коронавируса. Всего за пандемию заразились 95 390 человек, выздоровели 88 734 человека, умерли 1 966 пациентов. Согласно информации с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 58,6%.