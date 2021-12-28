Глава Хабаровского края поручил вернуть льготы на проезд невакцинированным пенсионерам

ХАБАРОВСК, 28 декабря. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил вице-премьеру регионального правительства по социальным вопросам Евгению Никонову восстановить льготный проезд на общественном транспорте для непривитых от коронавируса жителей старше 60 лет. Об этом во вторник сообщил сам Дегтярев во время прямой линии.

Ранее выплаты компенсаций для льготного проезда непривитым пенсионерам прекратили в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, так как среди пенсионеров выросла заболеваемость COVID-19.

"Я считаю, что нам нужно отменить это решение, в свете тем более решения, которое принято дополнительно, это социальные выплаты всем, кто старше 60 [лет], кто поставил прививку. Мы один из немногих регионов, которые пошли на этот шаг, тяжелое решение по финансам, мы на 240 млн рублей практически раздвинули бюджет, нашли резервы на будущий год и приняли. Поэтому ограничение выплат на проезд считаю излишним, даю поручение Евгению Леонидовичу Никонову его отработать на штабе и вернуть все как было", - сказал Дегтярев.

В пятницу в Хабаровском крае сообщили о частичном снятии действующих из-за пандемии ограничений. В частности, с 29 декабря до 14 января общепит и развлекательные заведения в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре смогут работать до часа ночи, при этом для входа по-прежнему требуется предъявить QR-код, справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. С 31 декабря отменяется требование о начале работы магазинов непродовольственных товаров с 11 часов, с 1 января можно проводить соревнования с участием не более 100 человек при наличии у участников и организаторов QR-кодов о прививке.

Всего в регионе зарегистрировано 123 389 случаев заражения, 109 973 человека выздоровели. На лечении остаются 12 199 пациентов.