Хубезов: ковид-сертификаты не придется вводить, если коронавирус станет сезонным

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Нормы о введении ковид-сертификатов с QR-кодами в общественных местах могут не понадобиться, если коронавирус станет сезонным заболеванием. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов на пресс-конференции во вторник.

"Теоретически можно предположить, что, скажем, пандемия закончится и коронавирус станет обычным сезонным заболеванием. Тогда вообще не придется их вводить. Но все мы должны понимать, что мы сейчас внутри пандемии, которая бывает раз в 100-200 лет. Так случилось, никто в этом не виноват. И мы должны принять те новые условия, чтобы мы быстрее адаптировались и быстрее могли вернуться к нормальной жизни", - считает Хубезов.

По его словам, необходимо сохранить жизнь и здоровье граждан РФ, но при этом экономика страны, от которой в том числе зависит финансирование здравоохранения, не должна испытывать "катастрофические последствия".

"Мы должны понимать, что лучше, конечно, чтобы их не было. Вакцинировались бы 80 с лишним процентов, естественно, этого бы не понадобилось. Но так получилось, что определенное сопротивление среди наших граждан в момент вакцинации мы встречаем. <...> Ряд ограничений необходим, чтобы защитить людей, в том числе и тех, кто не хочет вакцинироваться, от того, чтобы они не заразились в местах массового пребывания. Там проконтролировать этот процесс крайне сложно, практически невозможно, для этого законопроект и внесен", - подчеркнул Хубезов.

Он напомнил, что подобные ограничения уже введены в других странах. "Мировой опыт показывает, что они эффективны, здесь абсолютно однозначно. С разной степенью эффективности, но везде эффективно", - отметил Хубезов.

Госдума 16 декабря приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест ковидных сертификатов с QR-кодами о прививке, перенесенной болезни или медотводе. Поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.