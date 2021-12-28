Аксенов сообщил, что два отечественных оператора связи проявляют интерес к работе в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Два оператора мобильной связи, работающих в других регионах России, проявляют интерес к заходу в Крым, сообщил журналистам во вторник глава региона Сергей Аксенов.

Президент России Владимир Путин ранее в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента телеканала "Крым-24" Александра Федочака о возможности улучшения качества сотовой связи на полуострове, заверил, что проблему с работой крупных сотовых операторов в Крыму разрешат, но не уточнил, как именно, "чтобы не помешать этому процессу".

"Два оператора проявляют интерес. Конкретный план по количеству вышек, которые необходимо установить по Республике Крым, - чтобы связь нигде не прерывалась", - сказал Аксенов.

Однако, по его словам, хотя заход новых игроков на рынок мобильной связи в Крыму ожидается, "сказать, что завтра будет с кем-то подписано соглашение - такого нет".

Отвечая на вопрос ТАСС, глава Крыма уточнил, что речь идет про "федеральные компании с госучастием, в том числе одной специализированной".

Ситуация в Крыму

Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании "К-Телеком" (бренд Win-mobile), "КТК-Телеком" ("Волна мобайл"), "Крымтелеком" и "Севтелеком". При этом сами жители Крыма часто пользуются сим-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году. С учетом последних корректировок объем финансирования программы до 2025 года увеличен до 1,37 трлн рублей. По ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида". Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что президент России Владимир Путин принял решение увеличить финансирование Федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма, правительство согласовывает вопрос выделения дополнительных средств с 2025 по 2030 год.