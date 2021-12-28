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Власти Крыма перестроят работу в соцсетях, отдав предпочтение российским платформам

При этом глава региона Сергей Аксенов сообщил, что планов удалять аккаунт местных властей в Facebook нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма перестроят работу в социальных сетях, предпочтение будет отдано российским "ВКонтакте" и "Однокласники". Об этом сообщил во вторник на итоговой пресс-конференции глава региона Сергей Аксенов.

"На самом деле, закрывать не будем, аккаунт в [Facebook] останется, - сказал Аксенов, отвечая на вопрос о том, не пора ли удалить страницу из соцсети, которая занимает во многих вопросах антироссийскую позицию. - Но мы приняли решение, что перегруппируем работу. В первую очередь [будет усилена работа] во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

Руководство Facebook глава региона охарактеризовал как недружественное. При этом он добавил, что социальные сети являются инструментом политического влияния.

Ранее соцсети неоднократно блокировали страницы СМИ и органов власти в Крыму. Так, в мае 2020 года телекомпания "Крым-24" сообщила, что видеосервис корпорации Google без объяснения причин удалил ее YouTube-канал. В марте и декабре 2021 года Instagram (принадлежит Meta, ранее - Facebook) также блокировал страницу телеканала.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
Пандемия COVID-19
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