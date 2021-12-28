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Прокуратура обжалует замену дисквалификации на штраф мэру Геленджика

Суд ранее оштрафовал Алексея Богодистова на 3 тыс. рублей за неустранение по требованию прокурора нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, землепользовании и контрактной системе

КРАСНОДАР, 28 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края намерена обжаловать в кассационном порядке решение Краснодарского краевого суда о замене мэру Геленджика Алексею Богодистову дисквалификации на год на штраф по административному делу. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции заявил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

"По мэру мы кассацию пишем", - заявил Табельский, отвечая на вопрос журналистов о намерении обжаловать решение суда апелляционной инстанции в отношении Богодистова.

Ранее сообщалось, что Геленджикский городской суд признал Богодистова виновным в невыполнении законных требований прокурора по ст. 17.7 КоАП РФ и дисквалифицировал его сроком на один год. По данным объединенной пресс-службы судов края, мэр не выполнил требование прокурора и не устранил нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, землепользовании и контрактной системе. Краснодарский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу Богодистова на это решение, заменил дисквалификацию на административный штраф в размере 3 тыс. рублей.

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