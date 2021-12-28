Кабмин подготовил концепцию развития системы комплексной реабилитации инвалидов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство России подготовило концепцию развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов сроком на три года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина во вторник.

"Правительством подготовлена соответствующая концепция развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Она рассчитана на ближайшие три года и будет реализовываться в два этапа", - сказал Мишустин.

Он пояснил, что в первую очередь предстоит обеспечить доступность всех услуг, предназначенных для людей с инвалидностью, и эти услуги должны быть качественными, эффективными и безопасными. При этом поддержка людей с ограничениями по здоровью не может быть формальной, следует относиться с максимальным вниманием к их потребностям, подчеркнул премьер.

Глава кабмина добавил, что особое внимание по-прежнему будет направлено на поддержку семей с детьми до трех лет. "Чтобы помочь детям старше трех лет, в следующем году запускаем пилотный проект в Свердловской и Тюменской областях в рамках государственной программы "Доступная среда". В федеральном бюджете на 2022 год предусмотрели порядка 300 млн рублей на оказание услуг по реабилитации для малышей с ограничениями по здоровью с использованием электронного сертификата", - сказал Мишустин, отметив, что такой сертификат позволит оплачивать лечение в специализированных клиниках, питание и проживание там, причем не только для пациентов, но и для их сопровождающих.

"Кроме того, уже третий год выделяем и субсидии на региональные программы по реабилитации инвалидов. В бюджете на эти цели запланировано более 550 млн рублей, и все больше российских субъектов заявляют о готовности запустить такие программы на условиях софинансирования. Сейчас это уже 68 регионов. Но они должны действовать по всей стране", - обратил внимание глава кабмина.

Адресная помощь

Мишустин также указал на важность получения поддержки гражданами с ограничениями по здоровью по месту жительства. В городах нужно создавать многопрофильные центры в шаговой доступности, а для людей с инвалидностью, которые живут в сельской местности, предстоит обеспечить доступ к мобильным службам реабилитации, указал председатель правительства.

Еще одним направлением работы он назвал формирование системы эффективной информационной поддержки на базе единой цифровой платформы, чтобы люди с ограничениями по здоровью могли в удаленном режиме получать сведения о мерах поддержки, лечении, образовательных услугах и трудоустройстве. Такая платформа будет интегрирована в систему социального казначейства, обратил внимание Мишустин.

"Работа предстоит большая, по ее итогам все взрослые и дети с ограничениями по здоровью должны иметь индивидуальные программы реабилитации в полном объеме. Это один из ключевых результатов реализации концепции, разработанной правительством", - заключил он.

Как напомнил премьер, свыше 11 млн россиян сегодня имеют инвалидность, причем более 700 тыс. из них - дети.