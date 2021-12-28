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Слова "вакцина" и "вакцинация" стали самыми упоминаемыми в социальных медиа в 2021 году

Эти слова употребили 63,72 млн раз

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Лидерами по упоминаемости в текстах социальных медиа в 2021 году стали слова "вакцина" и "вакцинация", говорится в медиарейтинге компании "Медиалогия", данные которого поступили во вторник в ТАСС.

"Вакцина"/"вакцинация" упоминаются 63,72 млн раз. На втором месте рейтинга оказались "биткойн"/"криптовалюта" с 19,59 млн упоминаний, на третьем - "пандемия", которое встречается 19,58 млн раз.

В том-10 также вошли слова "компонент" (17,14 млн), "иммунитет" (13,58 млн), "спутник" (13,55 млн), "QR-код" (12,05 млн), "карантин" (11,07 млн), "мигрант" (9,44 млн) и "Олимпиада" (6,14 млн).

Как отметили в компании, медиарейтинг построен по количеству сообщений в соцмедиа. Для исследования учитывались сообщения в Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассниках", Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, TikTok, на форумах и в блогах (русскоязычный сегмент). Исследование проводилось в период с 1 января по 23 декабря 2021 года.

"Медиалогия" - независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа, специализирующаяся на анализе медиа в реальном времени.

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