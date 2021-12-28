Губернатор Хабаровского края Дегтярев написал книгу о лидере ЛДПР

ХАБАРОВСК, 28 декабря. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник во время прямой линии рассказал, что выпустил вторую книгу о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.

Дегтярев начал работать с Жириновским в 2005 году, когда вступил в ЛДПР и стал помощником лидера партии по работе в Самарской области. Сам был депутатом Госдумы от Либерально-демократической партии России с 2011 года по 2020 год, пока не занял пост главы Хабаровского края. С 2013 года по 2017 год входил в высший совет ЛДПР.

"Презентация будет 30 декабря в Москве. Я, конечно, на ней не буду, у меня здесь дел много. Но главный герой будет - Жириновский Владимир Вольфович. Я 15 лет рядом с ним провел, написал книжку как раз к июлю прошлого года, но по понятным причинам выпустить ее не мог, выпустил в этом году. С писательством пока закончил, если напишу книгу, то, конечно, про Хабаровский край: про людей, которые здесь живут, про историю, про первопроходцев, может быть", - сказал Дегтярев.

Как уточнил глава региона, книга "Пророк 2.0" написана для широкого круга читателей вне зависимости от политической принадлежности: "Почему пророк? Потому что это предсказания, которые сбылись. Если уж говорить про эту книжку конкретно, "Пророк 2.0", то сбылись все предсказания про США и "Талибан" (запрещенная в РФ организация) в Афганистане - что "Талибан" придет к власти, а США оттуда сбегут. Сбылись все предсказания по поводу Украины за последние пять лет, сбылось про США, про Русский мир, и там разное. Поэтому кто хочет - читайте, там партбилет не имеет значения".

В 2015 году Дегтярев выпустил свою первую книгу о Жириновском "Пророк в своем Отечестве", а в 2019 годом у него вышла книга "От самодержавия личности к самодержавию императора".