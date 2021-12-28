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Иностранным финалистам конкурсов "Россия - страна возможностей" станет проще получать ВНЖ

Такая мера создаст больше благоприятных условий для привлечения в Россию квалифицированных специалистов в разных областях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Иностранцы, победившие и вышедшие в финал конкурсов платформы "Россия - страна возможностей", смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке. Об этом сообщил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

"Рассмотрим еще одно законодательное изменение, которое позволит иностранным гражданам проще получить вид на жительство в Российской Федерации. Оно касается тех, кто вышел в финал или победил в конкурсе платформы "Россия - страна возможностей", которая создана по инициативе президента", - сказал глава кабмина, напомнив, что это открытая площадка, дающая возможность талантливым, образованным и активным людям реализовать свой профессиональный потенциал по всем направлениям.

"Теперь специалисты, предприниматели, волонтеры других государств, которые стали финалистами или победили в одном из конкурсов платформы, смогут оформить вид на жительство в упрощенном порядке. Для этого не надо будет получать разрешение на временное проживание", - пояснил Мишустин.

По его словам, такая мера создаст еще больше благоприятных условий, чтобы привлечь в Россию квалифицированных специалистов в различных областях.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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