VK Образование подготовило новогоднюю программу для школьников и студентов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. VK Образование запускает новогоднюю программу мероприятий для школьников и студентов с 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник.

"VK Образование подготовило для школьников и студентов по всей стране познавательно-развлекательную новогоднюю программу. Их ждут новогоднее шоу с IT-экспертами, чемпионат по программированию VK Winter Quest и флешмоб в Клипах "ВКонтакте" с ценными призами", - говорится в сообщении.

Программа начнется с развлекательного шоу с участием экспертов из сферы IT, которые представляют разные проекты экосистемы VK. Шоу появится 29 декабря в сообществе "VK Джуниор", в нем примут участие специалисты из Delivery Club, My.Games, AliExpress России, "Юлы", "ВКонтакте" и других проектов. 1 января в 17:00 на базе сообщества организаторы запустят секретный конкурс. Уточняется, что шоу ориентировано на зрителей 14-25 лет.

7 января в 12:00 на платформе All Cups начнется чемпионат по программированию VK Winter Quest. Участникам предложат решить новогоднюю алгоритмическую задачу с использованием любого языка программирования. Решения будут приниматься до 21:00 9 января. Претендовать на призы могут студенты и школьники старше 14 лет. Для остальных участников предусмотрен внеконкурсный трек.

"VK развивает онлайн-образование на всех ступенях. Получать знания в проектах нашей экосистемы могут школьники, которые только выбирают дорогу в IT, студенты, желающие углубить свои знания, и взрослые специалисты, решившие сменить направление или освоить новую профессию <...> В преддверии Нового года мы аккумулировали наш опыт, чтобы школьники и студенты могли нескучно и с пользой провести каникулы, участвуя в праздничном чемпионате и челлендже и получая знания от наших экспертов", - приводятся в сообщении слова директора по образовательным проектам VK Анны Степановой.