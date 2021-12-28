Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области возросла на 10% за неделю

ТЮМЕНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди жителей Тюменской области увеличился за неделю на 10% и превысил недельный эпидпорог почти на 46%, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"Заболеваемость населения нашего региона ОРВИ и гриппом за прошлую неделю увеличилась на 10% по сравнению с предыдущей неделей и на 45,8% выше недельного эпидемического порога. Заболеваемость детского населения (0-14 лет) выросла на 2,2 %", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе ведомства, мониторинг циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа на минувшей неделе помог установить, что в регионе болеют вирусом гриппа А (H3N2), а также вирусами не гриппозной этиологии. Всего в Тюменской области от гриппа привились свыше 820 тыс. человек (53,2% от всего населения), в том числе более 251 тыс. детей (68% от численности детского населения).