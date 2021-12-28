Президент Туркмении заявил, что в стране нет коронавируса благодаря российским вакцинам

Пандемия COVID-19

Путин заявил, что уровень нейтрализации "Спутником V" штамма "омикрон" очень высокий

Президент отметил, что директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи сообщил ему, что "только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий"

Читать полностью