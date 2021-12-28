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Пандемия COVID-19

Президент Туркмении заявил, что в стране нет коронавируса благодаря российским вакцинам

Президент Туркмении заявил, что в стране не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом благодаря российским вакцинам.

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Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Путин заявил, что уровень нейтрализации "Спутником V" штамма "омикрон" очень высокий
Президент отметил, что директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи сообщил ему, что "только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий"
Путин заявил, что уровень нейтрализации "Спутником V" штамма "омикрон" очень высокий
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