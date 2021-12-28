Упавший после урагана в Орловской области "дуб Тургенева" перевезли на место хранения

ТАСС, 28 декабря. Упавший после урагана "Тургеневский дуб", главную реликвию усадьбы матери писателя Ивана Тургенева в Спасском-Лутовинове в Орловской области, убрали с территории парка музея и перевезли на место хранения, сообщил ТАСС во вторник директор государственного мемориального и природного музея-заповедника И. С. Тургенева Сергей Ступин.

"Тургеневский дуб" возрастом около 200 лет занял первое место в конкурсе "Лучшее дерево в России - 2021". 30 ноября 2021 года дуб, который посадил писатель Иван Тургенев и, который являлся главной реликвией усадьбы его матери в Спасском-Лутовинове в Орловской области, упал из-за урагана. Несмотря на полученные повреждения, дуб представит Россию в 2022 году на конкурсе "Европейское дерево года".

Как сообщил Ступин, ствол легендарного дерева увезли на место хранения и разместили на специальной площадке, где он будет находиться до момента принятия решения о его мемориализации - в течение 2022 года планируется провести конкурс по отбору лучшего проекта. Как отмечалось ранее, для сохранения ствола дерева его планируется "законсервировать", этот процесс займет один год.

"Спасское-Лутовиново" - усадьба матери Ивана Тургенева Варвары Петровны Лутовиновой. После смерти писателя наследники вывезли из "Спасского" мебель, а в 1906 году дом сгорел. Спустя 15 лет территорию усадьбы признали государственным заповедником, в 1937 году начались восстановительные работы. Дом с восстановленной обстановкой открыли в сентябре 1976 года, его воспроизвели на основе проекта художника Луки Перепелицы.