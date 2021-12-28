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Попова: в СНГ все природные очаги чумы сегодня находятся под контролем

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Все природные очаги чумы сегодня находятся под контролем, в странах СНГ с 2017 года не зарегистрировано ни одного случая, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На территории стран СНГ 45 природных очагов чумы, и благодаря совместно программе, которая финансируется РФ, <...> удалось в последние четыре года обеспечивать полное благополучие по чуме во всех наших странах, несмотря на ежегодную регистрируемую чуму в странах, близких к нашим границам, <...> в мире чума представляет большую проблему. Но все природные очаги чумы в результате нашего взаимодействия сегодня находятся под контролем, и за период с 2017 года в странах СНГ не зарегистрировано ни одного случая чумы", - сказала она на неформальной встрече руководителей государств - участников СНГ.

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