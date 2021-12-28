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Пандемия COVID-19

Путин предложил коллегам по СНГ обсудить совместные меры по борьбе с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова представит доклад по этой теме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил коллегам по СНГ обсудить совместные меры по борьбе с пандемией коронавируса и выслушать доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой по этой теме.

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На неформальном саммите СНГ, который проходит во вторник в Санкт-Петербурге, Путин отметил, что одна из главных тем встречи, требующих глубокого обсуждения, это совместные усилия по борьбе с коронавирусом.

"Наши коллеги сотрудничают, и сотрудничают очень конкретно, глубоко, в ежедневном режиме. Это касается совместной научной деятельности, разработки лекарственных препаратов и профилактических средств, обмена тест-системами, другими средствами преодоления этой болезни", - сказал Путин.

"Чтобы начать нашу работу, нашу дискуссию, я пригласил сегодня главного санитарного врача России Анну Юрьевну Попову, она возглавляет структуру, которая организует работу по этому направлению и сотрудничество со своими коллегами во всех странах СНГ", - добавил российский лидер.

По его словам, в своем докладе Попова представит "свое видение того, где мы находимся на этом пути и что, по мнению специалистов надо сделать, чтобы эффективно двигаться дальше, преодолевая эпидемию".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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