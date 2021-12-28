Минздрав Греции заявил, что в стране преобладает омикрон-штамм

"Штамм "Омикрон" сейчас преобладает, поэтому мы должны быть готовы, и это не должно вызывать у нас паники. Сегодня у нас больше 15 000 случаев, а это значит, что будет больше случаев заболевания, чем когда-либо, потому что эта мутация имеет высокую передаваемость", - сказал Плеврис.

АФИНЫ, 28 декабря. /ТАСС/. Омикрон-штамм стал преобладающим в Греции, ожидается рекордное число инфицированных - более чем 15 000 человек за сутки. Об этом сообщил во вторник в эфире греческого телеканала ERT1 министр здравоохранения Греции Танос Плеврис.

Министр отметил, что объявленные ограничительные меры, которые должны действовать с 3 января, возможно, придется реализовывать раньше. В понедельник вечером министр здравоохранения объявил ряд новых мер, которые будут действовать с 3 января как минимум до 16 января. По его словам, предприятия общественного питания и развлекательные заведения будут работать только до полуночи, за столиком должно быть не больше шести человек. Глава ведомства пояснил, что на данном этапе музыка в таких заведениях будет разрешена, но только в том случае, если соблюдаются установленные правила. Он отметил, что будет обязательным использование маски с высокой степенью защиты (KN95, FFP2) или одновременно двух масок в супермаркетах, средствах общественного транспорта, а также персоналом предприятий общественного питания. Требование о ношении таких масок в транспорте и в супермаркетах уже действует с 24 декабря, а с 3 января это будет распространено и на весь персонал общепита. Маску нужно носить и на улице. На стадионах вместимость составит 10%, максимум на объект будут пропускаться 1 000 человек, сказал Плеврис, добавив, что на удаленную работу в государственном и частном секторе нужно перевести до 50% сотрудников.

Путешественникам, въезжающим в страну, помимо обязательного наличия отрицательного теста на коронавирус "настоятельно рекомендуется" сделать тесты на второй и четвертый день после прибытия, поскольку оказалось, что симптомы заболевания проявляются после прибытия.

Ситуация с коронавирусом

По сообщению Национальной организации общественного здравоохранения, 27 декабря в Греции были выявлены 9 284 случая инфицирования коронавирусом за сутки, что было самым большим числом заболевших в 11-миллионной стране за все время пандемии. За сутки умерли 66 человек. В реанимации находятся 629 пациентов. Общее число инфицированных за пандемию в Греции достигло 1 084 153, всего умерли 20 496 человек.

При этом в Греции введено уже более 16 млн 890 тыс. доз вакцины. Свыше 7 млн 420 тыс. человек получили по меньшей мере одну дозу, более 6 млн 956 тыс. человек полностью вакцинированы. Кроме того, свыше 3 млн 242 тыс. человек получили третью дозу.