Путин заявил, что уровень нейтрализации "Спутником V" штамма "омикрон" очень высокий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень нейтрализации российской вакциной "Спутник V" нового штамма коронавируса "омикрон" очень высокий.

"Я разговаривал с руководителем института имени Гамалеи (Александром Гинцбургом, директором Центра им. Н.Ф. Гамалеи - прим. ТАСС), они провели исследования и "Спутник V" точно нейтрализует новый штамм "омикрон". Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий", - сказал Путин на неформальном саммите СНГ.