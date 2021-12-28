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Пандемия COVID-19
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Путин заявил, что уровень нейтрализации "Спутником V" штамма "омикрон" очень высокий

Президент отметил, что директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи сообщил ему, что "только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий"
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень нейтрализации российской вакциной "Спутник V" нового штамма коронавируса "омикрон" очень высокий.

"Я разговаривал с руководителем института имени Гамалеи (Александром Гинцбургом, директором Центра им. Н.Ф. Гамалеи - прим. ТАСС), они провели исследования и "Спутник V" точно нейтрализует новый штамм "омикрон". Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий", - сказал Путин на неформальном саммите СНГ.

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