Лукашенко: ни один прогноз в Белоруссии по развитию ситуации с COVID-19 не оправдался

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни один прогноз, сделанный в Белоруссии по развитию ситуации с коронавирусной инфекцией, не оправдался.

"С первых месяцев пандемии я всегда требовал от своих специалистов: дайте прогноз, прогноз по конкретному штамму, который развивается <…>. Честно признаюсь, что ни один прогноз по имеющемуся штамму в Белоруссии, хотя несколько групп работали, ни один по срокам не оправдался", - сказал президент на неформальном саммите лидеров стран СНГ во вторник.