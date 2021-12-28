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Пандемия COVID-19
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Лукашенко: ни один прогноз в Белоруссии по развитию ситуации с COVID-19 не оправдался

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни один прогноз, сделанный в Белоруссии по развитию ситуации с коронавирусной инфекцией, не оправдался.

"С первых месяцев пандемии я всегда требовал от своих специалистов: дайте прогноз, прогноз по конкретному штамму, который развивается <…>. Честно признаюсь, что ни один прогноз по имеющемуся штамму в Белоруссии, хотя несколько групп работали, ни один по срокам не оправдался", - сказал президент на неформальном саммите лидеров стран СНГ во вторник.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПандемия COVID-19
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