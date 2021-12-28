Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к ковиду должен достичь 90%

На неформальном саммите СНГ во вторник лидеры заслушали доклад руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой о ситуации с ковидом и его новым штаммом "омикрон", задали ей несколько уточняющих вопросов. Когда речь зашла о необходимом уровне коллективного иммунитета, Путин обратил внимание на то, что "коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации 90 с лишним процентов [населения], 90-95". Президент поинтересовался у Поповой, какой сейчас уровень коллективного иммунитета в России, и получил ответ, что он составляет около 60%.

"А нужно 90 [процентов]", - констатировал глава государства. "90-95 [процентов]", - уточнила Попова.

По ее словам, такой же уровень коллективного иммунитета нужен для предотвращения распространения кори, полиомиелита. "Тогда мы не будем встречаться с этими инфекциями", - указала руководитель Роспотребнадзора.