В Депздраве Москвы предупредили об опасности диеты в период пандемии и перед праздниками

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Диета без контроля со стороны врачей приводит к недополучению витаминов и минералов, что может стать причиной ослабления иммунитета. Это особенно опасно в период пандемии, сообщила во вторник на пресс-конференции в ТАСС главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

"Многие считают, что строгая диета накануне застолья позволит оставаться стройными и сохранить фигуру. На самом деле это достаточно грубое заблуждение, и любые ограничительные строгие диеты приводят к обратным последствиям. Наш организм защищается и замедляет обмен веществ, что приводит к избыточному весу. Особенно сейчас, в эпоху коронавирусной инфекции, снижение массы тела, которое происходит без контроля со стороны врачей, прежде всего сопровождается потерей мышечной массы и жидкостей, а недополучение витаминов и минералов приводит к снижению иммунного статуса, что повышает риск заражения различными вирусными инфекциями, в том числе и коронавирусом", - сказала Стародубова.

По ее словам, также не стоит подавать на стол огромное количество блюд, ведь отказаться от праздничной еды довольно сложно. Еще одна ошибка - выставлять на стол вазы со сладостями и запивать еду сладкими напитками. Питьевая вода - лучший напиток для утоления жажды.

Как добавил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, чтобы с пользой провести новогодние каникулы, не нужно стараться отоспаться за весь год. В результате человек получит только вялость, апатию, ведь слишком длительный сон так же вреден для здоровья, как и недосыпание.

"Также не следует переедать и злоупотреблять алкоголем. Такое пищевое поведение может привести не только к лишним килограммам, но и к обострению заболеваний ЖКТ, диабета. Помимо этого, опасно халатно относиться к низким температурам на улице", - отметил Тяжельников.

По словам главного педиатра департамента здравоохранения Москвы Исмаила Османова, фейерверки, бенгальские огни, свечи, неисправные гирлянды, незакрепленные елки и конструкции, хрупкие елочные украшения - все это источники травм. Однако самые тяжелые зимние травмы - те, которые ребенок может получить во время катания на "ватрушках" (тюбинг). Также родителям стоит следить за тем, чтобы ребенок не имел доступа к алкоголю, оставленному на столе. Рекомендуется также ограничить употребление сладостей, соблюдать привычный режим дня и не давать ребенку игрушки, не соответствующие его возрасту.