Самое большое количество опасных погодных явлений было зафиксировано в 2021 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Самое большое количество опасных погодных явлений было зафиксировано за 11 месяцев текущего года. При этом 388 из них нанесли ущерб, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник.

"В этом году было зафиксировано самое большое количество опасных явлений. <...> Так вот, за 11 месяцев, данные за декабрь еще не пришли, они появятся в первых числах января, за 11 месяцев наблюдалось 1 155 опасных явлений по территории страны. До сих пор самое большое количество этих опасных явлений было в 2008 году - 1 090, в прошлом году была 1 000 опасных явлений, в позапрошлом - 903", - рассказал он на онлайн-конференции в Москве.

По его словам, 388 опасных явлений в этом году нанесли ущерб.