Вильфанд заявил, что россиянам не стоит рассчитывать на очень теплый январь

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Среднемесячная температура в январе прогнозируется около нормы, но на отрицательном фоне практически на всей территории России. Особенно холодный месяц ожидает жителей Дальнего Востока, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник.

"Теперь несколько слов о том, какая температура прогнозируется в январе. <…> В принципе практически на всей территории страны температурный фон около нормы. Такой голубоватый фон (на прогностической карте - прим. ТАСС) говорит о том, что прогнозируется норма, но все-таки на отрицательном фоне", - сказал он на онлайн-конференции.

По словам Вильфанда, только на юго-востоке европейской части России, на Нижней Волге, в Северо-Кавказском федеральном округе температурный фон прогнозируется выше нормы.

Ниже нормы температура в январе будет на Дальнем Востоке. "Ниже многолетних значений температура прогнозируется в январе на самом юго-востоке, на Дальнем Востоке - это и юг Хабаровского края, и Амурская область, и Приморье. Там холодная погода", - рассказал он.

Метеоролог напомнил, что нынешняя зима в стране ожидается "неоднородной".

Ранее Вильфанд сообщил, что жителей центра европейской части России ожидает "неоднородная зима": много оттепелей и эпизодов с холодной погодой (ниже 20 градусов мороза). В Москве прогнозируется порядка 10-11 оттепелей за сезон.