Заболеваемость коронавирусом снизилась на 13% за неделю в Саратовской области

ТАСС, 28 декабря. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Саратовской области сократилась на 13% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом во вторник сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

"Последние недели на территории Саратовской области продолжается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшую неделю зарегистрировано на 317 случаев меньше, чем в предыдущую неделю. Уровень заболеваемости населения коронавирусной инфекцией снизился на 13% и составляет за прошедшую неделю 96,9 на 100 тыс. населения. Прирост заболеваемости на территории саратовской области остается на уровне среднероссийских показателей", - сказала она.

При этом в шести районах Саратовской области, включая столицу региона, фиксируются показатели по заболеваемости выше среднеобластных значений.

Кожанова также отметила, что в области сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация с ОРВИ и гриппом. "Продолжается сезонный подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями и гриппом. За прошедшую неделю зарегистрировали более 26 тыс. случаев ОРВИ среди населения - это на 3,5 тыс. меньше, чем за предыдущую неделю. Но показатели заболеваемости во всех возрастных группах, за исключением детей до двух лет, остаются высокими, и эпидемические пороги превышены во всех группах, кроме названной детской группы", - сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

По данным областного Минздрава, на сегодня в регионе действуют 1 750 коек для пациентов с коронавирусом. Медицинскую помощь получают более 8 тыс. человек. И них более 6,6 тыс. - амбулаторные пациенты, порядка 1,4 тыс. лечатся в стационарах. На искусственной вентиляции легких находятся 166 пациентов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 28 декабря в Саратовской области выявлено около 132,2 тыс. случаев инфицирования. Медики вылечили более 119 тыс. пациентов, более 5 тыс. человек скончались.