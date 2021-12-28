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Пандемия COVID-19

В Свердловской области зарезервировали 3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом в 2022 году

В 2021 году на эти цели направили 25 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области зарезервировали на 2022 год 3 млрд рублей в областном бюджете на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщила во вторник ТАСС председатель регионального парламента Людмила Бабушкина.

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"Мы зарезервировали 3 млрд на борьбу с коронавирусной инфекцией. Если будет необходимость, эти средства будут увеличены. Но мы надеемся, что резерв не будет использован, и тогда он будет направлен на другие цели", - сказала она.

Бабушкина добавила, что в 2021 году на борьбу с коронавирусом направили порядка 25 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов. Эти деньги потратили на выплаты медработникам, приобретение медоборудования и лекарств, модернизацию лаборатории и возмещение расходов по организации мест временного пребывания заболевших. Также помощь оказывали и благотворители.

"[В 2022 году] желательно, чтобы люди привились и получили иммунитет, и тогда можно будет сохранить средства", - отметила Бабушкина.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 197 061 случай заражения коронавирусом, выписали из больниц 169 807 человек, умерли 9 326 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 56,6%.

Теги
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