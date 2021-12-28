В Тульской области выполнили более 70% от плана досрочного расселения аварийного жилья

ТУЛА, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Тульской области обеспечили расселение 73 тыс. кв. м аварийного жилья, что превышает 70% от объемов адресной региональной программы, которую планируется выполнить досрочно к 2024 году. Почти половина из 5,1 тыс. жителей непригодных домов уже получила квартиры, сообщила во вторник пресс-служба облправительства по итогам участия губернатора Алексея Дюмина в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России.

"В рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Тульской области с учетом досрочной реализации до конца 2023 года планируется расселить 101,4 тыс. кв. м жилья, переселить 5,1 тыс. человек. Уже расселено 73 тыс. кв. м аварийного жилья и переселено 2,4 тыс. человек", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В общей сложности расселили 71,9% от площади аварийного жилья, признанного таковым до января 2017 года. Изначально программа была рассчитана до 2025 года. В 2021 году власти региона сообщили, что намерены завершить ее реализацию досрочно - до конца 2023 года.

На выполнение программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда нацпроекта "Жилье и городская среда" в Тульской области суммарно выделили 4,8 млрд рублей. В ней принимают участие 13 муниципальных образований. Кроме того, в регионе реализуются мероприятия по расселению непригодных домов, не вошедших в программу, но находящихся в критичном состоянии. Начиная с 2019 года на эти цели из областного бюджета выделили порядка 900 млн рублей, что позволит расселить более 20 тыс. кв. м аварийного жилья.

Нацпроект "Жилье и городская среда" предполагает увеличение доступности собственного жилья благодаря развитию ипотеки и наращиванию объемов строительства. Людей за счет государства переселяют из аварийных домов, в городах и исторических поселениях благоустраивают общественные пространства.