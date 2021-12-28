Чижов уверен в успехе переговоров РФ с ЕС о признании сертификатов вакцинации

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов выразил уверенность в положительном результате переговоров Москвы и Брюсселя о признании сертификатов вакцинации, однако сроки их завершения пока не ясны.

"Проблема сложная. Она во многом организационно-техническая. Разговоры об этом идут. И я надеюсь, что они придут к положительному результату. В положительном результате я уверен, я не уверен пока в сроках", - сказал он во вторник на онлайн-брифинге.

Россия и Евросоюз на сегодняшний день ведут переговоры по вопросу взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. Российская вакцина "Спутник V" до сих пор не получила разрешения Европейского агентства лекарственных средств для использования на территории Евросоюза. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.