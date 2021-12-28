Мигранты до 31 декабря могут получить патент на работу без учета цели въезда в Россию

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Трудовые мигранты до 31 декабря могут получить патент на работу без учета требований к установленному сроку подачи документов для его оформления и заявленной цели визита. В Москве с соответствующим заявлением они могут обратиться ежедневно в ММЦ, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В главке напомнили, что 31 декабря текущего года завершается срок действия указа президента о временных послаблениях для иностранных граждан из-за пандемии коронавируса, позволяющих урегулировать им правовой статус в целях законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны.

"Обращаем внимание, что до указанной даты вы вправе обратиться с заявлением о выдаче (переоформлении) патента на право осуществления трудовой деятельности на территории города Москвы без учета требований к установленному сроку подачи документов для его оформления и к заявленной цели визита в РФ", - сказали в пресс-службе.

Прием заявлений осуществляется в многофункциональном миграционном центре каждый день без с 08:00 до 20:00 мск.

Ранее в пресс-центре МВД России сообщили ТАСС, что иностранные граждане с 1 января за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из РФ, а работодатели за привлечение таких работников - оштрафованы на сумму до 800 тыс. рублей за каждого человека.