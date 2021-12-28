Ввод двух стадионов в Севастополе планируется в 2022 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Завершение ремонта на двух крупных стадионах Севастополя, "Горняк" и спортивно-оздоровительный комплекс им. 200-летия Севастополя, планируется в 2022 году, работы проводятся в рамках национальных проектов, сообщил журналистам во вторник губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее в правительстве сообщали, что оба объекта являются проблемными местами при реализации нацпроектов.

"Стадион "Горняк" в следующем году будет введен, средства не потеряны", - сказал Развожаев. Он уточнил, что также в 2022 году планируется ввод второй очереди СОК имени 200-летия Севастополя (ранее сообщалось, что речь идет о строительстве бассейна и медицинского центра для спортсменов).

Ключевые цели 13 национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в указе "О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года". Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации. Национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, реализуются с 2019 года. Изначально они были рассчитаны на период до 2024 года, однако впоследствии их продлили еще на шесть лет - до 2030 года.