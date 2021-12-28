Власти Мурманской области не отменят все ковидные ограничения в регионе

МУРМАНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Мурманской области не намерены отменять все ковидные ограничения в регионе, несмотря на снижение числа заразившихся к концу декабря, а также в связи с выявлением случая заражения омикрон-штаммом, сообщил на пресс-конференции глава региона Андрей Чибис.

"Нет, не отменим. Сохраним те минимальные ограничения, что сейчас есть ровно потому, что понимаем прекрасно, что нас ждет очередная волна роста [числа заражений коронавирусом]", - сказал губернатор.

На прошлой неделе в Мурманской области был выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Глава региона отметил, что все необходимые мероприятия с заразившимся и контактировавшими с ним людьми были проведены, чтобы оказать помощь людям и предотвратить распространение вируса.

"Мы прекрасно понимаем, что омикрон есть во всем мире, он есть в нашей стране, и это еще одна потенциальная волна роста заражений, которая всех нас ждет. Именно поэтому нам нужно быть аккуратнее", - отметил глава региона, напомнив, что для снижения рисков заражения или тяжелого течения заболевания жителям региона необходимо вакцинироваться.

С начала пандемии в Заполярье количество заболевших превысило 91 тыс., умерли более 2,7 тыс. человек. За последние сутки в области выявлено 163 случая заболевания. В региональном оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 21 декабря сообщали, что в больницах области свободно 30% коек.

Максимальная загрузка коечного фонда в региональных больницах - более 90%, фиксировалась осенью этого года, когда ежесуточное количество случаев заболевания коронавирусом приблизилось к отметке в 300 человек. На новогодние праздники в регионе существенно смягчили ограничения, в частности с 27 декабря время работы общепита продлено с 23:00 до 02:00, а в ночь с 31 декабря на 1 января кафе смогут работать до последнего клиента. Наличие сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании для их посещения является обязательным условием, зал не может быть заполнен более чем на 75%.