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В Судаке планируется реставрация генуэзской крепости

Работы оцениваются в 1,4 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Реставрация генуэзской крепости планируется в Судаке, работы оцениваются в 1,4 млрд рублей, сообщила ТАСС во вторник министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.

"Противоаварийные работы уже были сделаны на всех объектах Судакской крепости - это и казармы, и Георгиевская башня, и Дозорная башня и другие. Необходимо, чтобы их отреставрировать, 1,4 млрд рублей", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что "теперь нужно делать проекты, выбирать подрядчиков".

"На уровне президента целевую программу продлевают до 2030 года, <…> первоначально мы предусматриваем разработку проекта на 2026 год. Если будут высвобождаться средства, то, возможно, это будет сделано раньше", - отметила министр.

Первое описание Судакской крепости содержится в путевых записках Мартина Броневского, опубликованных в 1595 году в Кельне. Судакская крепость стала одним из первых государственных историко-архитектурных заповедников на территории Российской империи. С 60-х годов ХХ века. Судакская крепость функционирует как музейный комплекс и признанный объект познавательного туризма. В последние несколько десятилетий его ежегодно посещают более 200 тыс. туристов.

По данным историков, колонизация генуэзцами Крымского полуострова продолжалась со второй половины XIII века до его завоевания османами в 1475 году. Генуэзские колонии размещались вдоль всего черноморского побережья Крыма от Балаклавы до Керчи. В его состав входили крепости Чембало (район Балаклавы), Солдайя (Судак), Кафа (Феодосия), Воспоро (Керчь) и ряд факторий. Основным видом деятельности генуэзцев была торговля.

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