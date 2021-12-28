Почти 5 тыс. человек приняли участие в осеннем кубке инженерного чемпионата Case-in

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Порядка пяти тысяч человек стали участниками осеннего кубка Международного инженерного чемпионата Case-in. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

"В Москве завершился финал осеннего кубка чемпионата, почти 5 тыс. участников решали кейсы", - сказал Агафонов. Он напомнил, что чемпионат уже третий год входит в платформу "Россия - страна возможностей" и традиционно проводится в две волны: основной кубок (весенний) и осенний кубок. "Весной было более 6 тыс. участников, в целом 11 746 человек приняли участие в соревнованиях в этом году", - сказал Агафонов.

По его словам, в осеннем кубке 2 635 человек участвовали в студенческой лиге, 433 человека включились в новый проект "БРИКС - устойчивое развитие", 90 человек решали кейсы медиатек. "Можно сказать, что чемпионат стал отличной платформой, поддержкой ребят, которые хотят развиваться в сфере топливно-энергетического, минерально-сырьевого комплекса. Это хорошая возможность заявить о себе, показать свои навыки и свои таланты перед компаниями, будущими работодателями", - отметил Агафонов.

Вторыми по численности в осеннем кубке стали школьники - 1043 участника. "Чемпионат у нас стремительно молодеет, в этом году мы расширили возрастные рамки, у нас могут принимать участие дети с третьего класса. Для самых маленьких были организованы конкурсы рисунков и эссе, которые пользовались большой популярностью", - сказал Агафонов. К лиге молодых специалистов присоединились 183 человека.

Сопредседатель оргкомитета чемпионата Артем Королев в свою очередь добавил, что 90% участников поступили в вузы по профилю чемпионата. Кроме того, треть школьников воспользовались дополнительными баллами к ЕГЭ, чтобы поступить в вузы, 30% студентов благодаря чемпионату получили приглашение на практику и стажировку. "Почти 42% молодых специалистов после участия в чемпионате получают в течение года повышение. Востребованы и сами решения кейсов. Каждое третье внедряется в компании", - уточнил Королев.

В 2021 году чемпионат был посвящен теме устойчивого развития. Темой следующего года станет "Индустрия 4.0". "Мы все понимаем, что близка четвертая промышленная революция, что мир резко поменялся в том числе из-за пандемии, удаленной работы. Сегодня цифровизация не только в промышленности, но и на пороге всех социальных сфер нашей жизни. Поэтому мы подумали, что эта тема будет интересна нашему молодежному сообществу", - пояснил Королев.

О чемпионате

Case-in - крупнейший в России и странах СНГ инженерный чемпионат для молодежи, которая стремится профессионально развиваться в топливно-энергетическом и минерально-сырьевом комплексах. Задания, которые выполняют конкурсанты, максимально приближены к реальным кейсам и посвящены актуальным вопросам развития отрасли. Соревнования проводятся в нескольких лигах: школьная лига, лига рабочих специальностей, студенческая лига, лига молодых специалистов и специальная лига. Побороться за призы соревнований могут школьники, учащиеся вузов и профессиональных образовательных организаций, а также молодые специалисты в возрасте до 35 лет.

Победители получают льготы при поступлении в российские вузы, могут пройти стажировку или получить работу в ведущих отраслевых компаниях, а также принять участие в отраслевых летних образовательных форумах.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".