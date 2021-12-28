Сильный снегопад ожидается 29 декабря в Центральной России

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Синоптики объявили метеопредупреждения о сильном снегопаде и ветре с порывами до 15-18 м/с, которые ожидаются 29 декабря в Белгородской и Воронежской областях. Прогнозируется сильный и умеренный снег, местами возможны метели в Брянской, Курской, Тамбовской и других областей, сообщается на сайтах региональных гидрометцентров и управлений МЧС.

Предупреждения о сильном снеге, метелях и порывах ветра до 15-18 м/с в течение суток 29 декабря размещены во вторник на сайтах управлений МЧС по Белгородской и Воронежской областям. "Ночью сильный снег, днем умеренный снег, местами метель. На дорогах местами снежные заносы. Ветер восточной четверти ночью 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью - 10-15 градусов мороза, днем - три-восемь градусов мороза", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области.

Дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Светлана Перова пояснила ТАСС, что снегопады в регионе пройдут под влиянием южного циклона и его атмосферных фронтов. "Мы ожидаем снег в течение ночи и утром в южных районах Воронежской области, который будет усиливаться по мере прохождения циклона. Ожидаются метели, сильный ветер до 15-18 м/с, заносы на дорогах. Высота снега может достигать 15-20 см, а местами - 25-30 см, за сутки в регионе выпадет декадная норма снега", - сказала Перова.

Умеренные, местами сильные снегопады ожидаются 29 декабря в Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской областях. В Курском и Тамбовском регионах порывы ветра могут достигать 17 м/с. "Ночью без существенных осадков, днем снег, местами сильный (2-8 мм). Днем местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер восточный 8-13 м/ с, днем местами порывы до 17 м/с", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Тамбовской области.

Об ухудшении погодных условий в других регионах Центрального федерального округа (ЦФО) на данный момент не сообщается.