Запасы водохранилища Севастополя предварительно достигнут почти 100% весной

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Количество выпавшего снега в горах Крыма по предварительным оценкам позволит наполнить водохранилище Севастополя практически до 100% весной, сообщил журналистам во вторник губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее сообщалось, что в пиковые периоды во время летнего курортного сезона Севастополь потребляет до 90 тыс. кубометров воды в сутки. Сейчас в водохранилище - 28 млн куб. м воды при объеме 46 млн куб. м.

"Предварительная оценка потенциала снежного покрова в горах дает нам понимание, что весной, когда будет таяние, придет еще 15 млн куб. м воды. Мы в этом - начале след года получим практически 100% наполнения Чернореченского водохранилища - основного нашего резервуара. Это наш стратегический запас. Весной сократим забор... будем забирать воду из Бельбека", - сказал Развожаев.

Губернатор уточнил, что также параллельно в городе продолжаются работы по снижению потерь в сетях. "Мы санировали днепровский водовод... потерь вообще не будет. Из Бельбека вода будет поступать на третий гидроузел. <…> 798 млн в этом году направлено на замену труб, результат - замена 24 км труб. В приоритете были участки середины и ранее прошлого века, иногда труб не было - было просто обозначение в земле, где вода была и потери были колоссальные. Достигнута экономия почти 2 тыс. куб м в сутки. Программа будет реализовываться еще два года. Мы фактически 60% водоводов в городе обновим. Эта инфраструктура должна нам дать сокращение до 5 тыс. куб м в сутки потерь по воде", - уточнил Развожаев.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму и Севастополе возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.