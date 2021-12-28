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Запасы водохранилища Севастополя предварительно достигнут почти 100% весной

Сейчас жители получают воду из местных источников

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Количество выпавшего снега в горах Крыма по предварительным оценкам позволит наполнить водохранилище Севастополя практически до 100% весной, сообщил журналистам во вторник губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее сообщалось, что в пиковые периоды во время летнего курортного сезона Севастополь потребляет до 90 тыс. кубометров воды в сутки. Сейчас в водохранилище - 28 млн куб. м воды при объеме 46 млн куб. м.

"Предварительная оценка потенциала снежного покрова в горах дает нам понимание, что весной, когда будет таяние, придет еще 15 млн куб. м воды. Мы в этом - начале след года получим практически 100% наполнения Чернореченского водохранилища - основного нашего резервуара. Это наш стратегический запас. Весной сократим забор... будем забирать воду из Бельбека", - сказал Развожаев.

Губернатор уточнил, что также параллельно в городе продолжаются работы по снижению потерь в сетях. "Мы санировали днепровский водовод... потерь вообще не будет. Из Бельбека вода будет поступать на третий гидроузел. <…> 798 млн в этом году направлено на замену труб, результат - замена 24 км труб. В приоритете были участки середины и ранее прошлого века, иногда труб не было - было просто обозначение в земле, где вода была и потери были колоссальные. Достигнута экономия почти 2 тыс. куб м в сутки. Программа будет реализовываться еще два года. Мы фактически 60% водоводов в городе обновим. Эта инфраструктура должна нам дать сокращение до 5 тыс. куб м в сутки потерь по воде", - уточнил Развожаев.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму и Севастополе возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.

Теги
РоссияСевастополь
Развожаев сообщил, что Севастополь обеспечен питьевой водой до 2024 года
По словам губернатора, запасов воды будет достаточно даже при ее максимальном потреблении
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