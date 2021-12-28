Студия Артемия Лебедева разработала логотип для Года цифровизации в Татарстане

КАЗАНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Дизайнер Артемий Лебедев представил во вторник в Казани разработанный с помощью нейросети логотип Года цифровизации, объявленного в Татарстане в 2022 году. Презентация прошла на площадке театра MO в Национальной библиотеке Татарстана, сообщает корр. ТАСС.

"Нашу нейросеть зовут Николай Иронов. Мы поручили логотип Года цифровизации ему. И Николай, как обычно, блестяще с этой задачей справился", - рассказал основатель создавшей эмблему студии Артемий Лебедев.

Стоимость разработки дизайнер раскрывать не стал. Исходными данными для создания логотипа стали слова: "Год цифровизации" и "Татарстан".

На эмблеме изображены два соединенных между собой прямоугольника фиолетового и зеленого цветов и два круга рядом - красный и желтый.