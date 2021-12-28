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Последний этап главной дороги Крыма строят опережающими темпами

Трассу планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Строительство последнего этапа трассы "Таврида", связывающей весь Крымский полуостров, идет операжающими темпами, сообщил во вторник журналистам губернатор Михаил Развожаев.

"Строительство восьмого этапа трассы "Таврида" продолжается опережающими темпами", - сказал губернатор.

Трасса "Таврида" - автодорога первой технической категории протяженностью 250,7 км, которая станет основой новой дорожной системы полуострова. Строительство четырехполосной дороги от Керчи до Севастополя началось в 2017 году, шесть участков проходят по территории Республики Крым, два - в административных границах Севастополя. Общая готовность трассы составляет около 90%. Подрядчиком всех восьми этапов является АО "ВАД".

Ввод в эксплуатацию восьмого этапа трассы "Таврида" планируется в 2023 году.

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