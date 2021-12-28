Фадеев предложил ввести подготовительные курсы перед обучением в школе для детей мигрантов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Дети мигрантов должны получить возможность проходить подготовительные курсы перед обучением в российских школах, чтобы лучше выучить русский язык и эффективнее интегрироваться в среду обучения. Такое мнение высказал глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, общаясь с журналистами во вторник.

"Дети мигрантов хуже знают язык, зачастую они хуже подготовлены, у них есть своя этническая среда. Их надо интегрировать, дополнительно учить языку, ведь чем лучше они будут знать язык, тем лучше они будут учиться и лучше интегрироваться в социальную среду. Это важно в первую очередь с точки зрения прав детей. Должны быть подготовительные курсы, это важно для самих этих детей, с другой стороны, это будет улучшать интеграцию. Сейчас этим не занимаются", - отметил он.

Глава СПЧ также обратил внимание на проблему отсутствия инфраструктуры для привлечения на работу граждан из регионов РФ, в то время как для мигрантов такая система давно существует. "Существует мощнейшая система по обслуживанию миллионных потоков мигрантов, и в их странах, и здесь. Человек приезжает, ему объясняют, куда идти, где можно найти жилье, где работать. Есть ли такая система, обслуживающая потенциальный поток работников из российских регионов? Давайте попробуем создать", - сказал Фадеев.