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Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России вырос до 61,1%

Однако этот показатель является недостаточным, чтобы чувствовать себя в безопасности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 61,1% за выходные, однако этого пока недостаточно. Об этом заявила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Благодаря вакцинации на сегодняшний день в Российской Федерации уровень коллективного иммунитета [к ковиду] составляет 61,1%. Этого недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать. И в этом смысле мы должны продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации", - сказала она на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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