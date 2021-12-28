Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России вырос до 61,1%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 61,1% за выходные, однако этого пока недостаточно. Об этом заявила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Благодаря вакцинации на сегодняшний день в Российской Федерации уровень коллективного иммунитета [к ковиду] составляет 61,1%. Этого недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать. И в этом смысле мы должны продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации", - сказала она на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.