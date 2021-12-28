Карантинные ограничения из-за "омикрона" вступили в силу во всех землях Германии

БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Новые карантинные ограничения вступили во вторник в силу во всех федеральных землях Германии из-за распространения штамма "омикрон". Ряд регионов ранее уже ужесточил меры по борьбе с коронавирусом, во вторник последними это сделали Бавария, Берлин, Гессен, Саар, Саксония, Северный Рейн - Вестфалия, Тюрингия и Шлезвиг-Гольштейн.

По итогам совещания канцлера и премьер-министров земель ФРГ 21 декабря было принято решение о том, что самое позднее с 28 декабря в частных квартирах и домах можно будет собираться максимум до 10 человек вне зависимости от того, привиты они или переболели COVID-19. Для детей до 14 лет делается исключение.

Доступ в рестораны, магазины, в общественный транспорт имеют только привитые и переболевшие. В ряде точек действует правило 2G+, то есть наряду с сертификатом о прививке или документом, подтверждающим перенесенное заболевание, необходимо также предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, действительный не более 24 часов после сдачи анализов.

Крупные мероприятия, включая футбольные игры, можно проводить, но без публики. Это касается всех спортивных, культурных и иных мероприятий. Закрываются дискотеки, клубы и бары по всей стране. Реализация мер остается за властями регионов, в некоторых землях приняты дополнительные решения.

Запрещена продажа пиротехники, ее использование на Новый Год сильно ограничено.