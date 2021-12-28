"Уралкалий" и "Уралхим" создадут рабочие места для осужденных на принудительные работы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции, ФСИН России, "Уралхим" и "Уралкалий" подписали соглашения о сотрудничестве, предусматривающее создание рабочих мест для осужденных на принудительные работы. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста.

"28 декабря Минюст России, ФСИН, АО "ОХК "Уралхим" и ПАО "Уралкалий" подписали соглашения о сотрудничестве. Они предполагают создание мест для размещения и трудоустройства осужденных на принудительные работы в городах Березники и Соликамск", - отметили в министерстве. Совместный проект планируется реализовать в рамках Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года.

Более 180 тыс. осужденных на лишение свободы имеют право заменить назначенное им наказание на принудительные работы. Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что в 2021 году достигнуты запланированные показатели по развитию сети исправительных центров. "В этом году создано свыше 15 тыс. мест для принудительных работ. В следующем году предполагается создание еще 35 тыс. мест. Всего же до 2024 года планируется создание 100 тыс. рабочих мест в исправительных центрах", - отметил министр.

По его словам, существенную заинтересованность в проектах по созданию исправительных центров проявляют крупные промышленные компании. "Сотрудничество органов государственной власти и социально ответственного бизнеса скажется на снижении рецидивной преступности и поможет в развитии экономики страны", - подчеркнул Чуйченко.

В исправительных центрах содержатся граждане, которые отбывают наказание в виде принудительных работ. Они проживают в исправительных центрах, в том числе расположенных на объектах, принадлежащих предприятиям, оформлены по трудовому договору, получают заработную плату и медицинское обслуживание, могут совершать покупки и пользоваться социальной инфраструктурой.

Для более широкого назначения принудительных работ подготовлены изменения в законодательство, предусматривающие установление единого срока наказания, отбытие которого необходимо для применения условно-досрочного освобождения.