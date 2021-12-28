Более 27% турпотока в Петербург составили туристы из Москвы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Доля путешественников из Москвы в туристском потоке в Санкт-Петербург в текущем году превысила 27%. Такие данные привел на пресс-конференции в ТАСС председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

"Гости из Москвы в этом году составляют 27,4% в нашем турпотоке. Это очень большой и весомый для нас вклад в сохранение оборота и во внутренний туризм", - сказал Корнеев на мероприятии, посвященном итогам реализации в 2021 году совместного проекта Москвы и Санкт-Петербурга "Два города - миллион впечатлений". Также через Москву как туристский хаб и напрямую в две столицы все активнее приезжают туристы из разных регионов России, добавил он.

Запуск проекта "Два города - миллион впечатлений" состоялся в апреле этого года. Его основная цель - позиционирование двух мегаполисов как единого туристического направления и демонстрация их культурного и событийного многообразия для путешественников как из России, так из-за рубежа. "Внутренний туризм благодаря нашему общему проекту расширяет для двух столиц свою географию. Это и юг России, и города-миллионники Сибири, это и и внутрирегиональный туризм, очень активизировавшийся в рамках наших федеральных округов - Центрального и Северо-Западного", - отметил Корнеев. Он добавил, что в этом году проводился опрос среди путешественников, посетивших два города и прибывших из Москвы в Санкт-Петербург. "Могу сказать, что удовлетворенность сегодняшним посещением - около 80%", - сказал глава комитета.

О проекте

По его словам, совместный проект двух столиц направлен на то, чтобы открыть Москву и Петербург как города, в которые можно приезжать много раз - "в разных компаниях, с разными интересами, все четыре сезона". "Уже сейчас мы видим, что, по нашим опросам, желание вновь приехать - а это, может быть, самый главный результат - есть у 74% российских туристов, посетивших нас", - отметил Корнеев. В качестве одного из важных итогов он назвал рост доли семейных туристов и туристов, путешествующих с детьми, в общем турпотоке.

"В части Санкт-Петербурга мы разработали новые зимние маршруты - современного и классического Петербурга. В рамках нашей программы "Новая туристская и культурная география" мы их активно тестировали вместе с экспертами сферы туризма, а также с людьми, посещающими Санкт-Петербург и Москву, посмотрели по-новому на классические пространства города", - рассказал Корнеев. Так, в преддверии новогодних каникул в городе был представлен маршрут от Дворцовой площади, где установлена главная городская ель, через Александровский сад - к одной из главных "точек притяжения" в сфере современного искусства - выставочному залу "Манеж", по Конногвардейскому бульвару - к Центральному военно-морскому музею и острову Новая Голландия, к исторической и новой сценам Мариинского театра и по набережной Крюкова канала - к Никольским рядам.

Глава комитета отметил, что в настоящее время программа "Два города - миллион впечатлений" направлена, в основном, на внутренний туристский рынок, но, когда позволит эпидемиологическая ситуация, Петербург и Москва планируют вместе "активно заниматься рестартом международного туризма под общим объединяющим образом двух российских мегаполисов с фантастическим набором разных <…> возможностей".