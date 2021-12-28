В Нижнем Новгороде впервые показали ледовое шоу "Руслан и Людмила"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 декабря. /ТАСС/. Масштабное ледовое шоу "Руслан и Людмила" Татьяны Навки впервые показали во вторник в Нижнем Новгороде в рамках мероприятий "Новогодней столицы России - 2022". Олимпийские чемпионы, призеры чемпионатов мира и Европы, артисты цирка представили новый взгляд на поэму Александра Пушкина.

"Я счастлив приветствовать вас в эти предпраздничные дни. Наконец-то приходит этот самый долгожданный, самый любимый всеми праздник - Новый год. Наверное, нет ни одного человека, который бы не любил этот праздник, а в этом году мы встречаем его с особым чувством - с чувством эффекта от празднования 800-летия Нижнего Новгорода и в преддверии мероприятий "Новогодней столицы России", - обратился к зрителям перед началом шоу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Шоу "Руслан и Людмила" стало симбиозом фигурного катания, классической хореографии, музыки и высоких технологий. Зрителям показали выступление с красочной сценографией, масштабными декорациями и уникальными видеоинсталляциями. Профессиональные фигуристы и артисты цирка исполнили на льду трюки и акробатические номера.

В главных ролях выступили олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, призер чемпионатов мира и Европы Максим Ковтун, многократные чемпионы Европы и мира Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко и другие известные спортсмены. Исполнителями музыкальных партий стали звезды российской эстрады - Филипп Киркоров, Ани Лорак и Александр Панайотов.

Детский зритель и разнообразие костюмов

Как рассказала журналистам российская фигуристка олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, каждый из участников шоу вкладывает частичку души в выступление. "Тем более тут детский зритель, очень много детей, и нам приятно, что такая теплота и доброта излучается из зала. Это немножко другая атмосфера, сразу хочется побыть ребенком, чувствуется теплая и добрая энергетика, хочется дарить только радость", - сказала Сотникова.

Литовская фигуристка Маргарита Дробязко отметила очень красочные и разнообразные костюмы участников шоу, которое, по ее мнению, станет идеальным для просмотра перед Новым годом. "Наши герои интерпретированы нами так, как мы их сами чувствовали. У нас не было каких-то стереотипов. В этот спектакль каждый вкладывал что-то свое, а не то, что он где-то видел. Если говорить про "Щелкунчик" и "Лебединое озеро", то мы много постановок видели, а здесь каждый творил, создавал определенный образ", - сказала фигуристка.

Шоу 28 декабря в общей сложности покажут три раза. Значительную часть билетов выделили детям и подросткам, проявившим выдающиеся способности в учебе и ставшим победителями олимпиад, фестивалей, творческих конкурсов и спортивных соревнований. Также зрителями станут юные нижегородцы из многодетных семей, дети-сироты, воспитанники детдомов, ребята с ограниченными возможностями здоровья, которым выделили 5 тыс. мест. Шоу увидят и медицинские работники.

Новогодняя столица

Праздничные мероприятия в Нижнем Новгороде, который получил титул "Новогодней столицы России - 2022", пройдут на нескольких площадках, включая Нижегородский кремль, пешеходную улицу Большую Покровскую и Нижегородскую ярмарку, а также будут организованы площадки в каждом районе города. Ранее для местных жителей и туристов уже показали ледовое шоу Ильи Авербуха, которым открылись праздничные гуляния на Нижегородской ярмарке.