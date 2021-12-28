Развожаев сообщил, что Севастополь обеспечен питьевой водой до 2024 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Запасов воды в Севастополе хватит на ближайшие два года даже при максимальном потреблении, сообщил журналистам во вторник губернатор города Михаил Развожаев.

"У нас продолжается программа ремонта труб, около 1 млрд (рублей) еще будет заложено на продолжение ремонта трубопроводов. Завершится работа по четырем скважинам, которые будут заведены на водозабор Бельбек. На ближайшие два года, даже при пиковом потреблении, Севастополь водой обеспечен", - сказал Развожаев.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму и Севастополе возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом этот год выдался очень засушливым, и вопрос о возможном дефиците воды в Севастополе стоит на повестке дня.

О работах по подготоке к строительству очистных сооружений

Развожаев также рассказал, что подготовительные работы на площадке в пригороде Севастополя, где должны быть построены канализационно-очистные сооружения "Южные", завершены.

В сентябре в правительстве города сообщали, что возобновлены активные работы на площадке. Перед этим, 11 августа, Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным докладывал, что долгое время возобновить строительство не удавалось из-за необходимости скорректировать проект, поправки связаны, в том числе, с ростом населения города: по официальным данным, в Севастополе проживает уже более 500 тыс. человек, а спроектированные несколько лет назад сооружения рассчитаны на 350 тыс.

"Завершены подготовительные (земляные и демонтажные) работы", - сообщил Развожаев.

Он уточнил, что сейчас стоит задача завершить объект до конца 2023 года. "По строительной части объект не очень сложный, [судя] по поставке и демонтажу оборудования, сроки мы считаем реальными", - отметил Развожаев.

Об объекте

В рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя планируются строительство и реконструкция 17 канализационно-очистных сооружений общей производительностью 170 тыс. кубометров в сутки. Большая часть этого объема приходится на очистные сооружения "Южные" (125 тыс. кубометров), которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы - города в южной части Севастополя.

Построить объект в ранее заявленные сроки не удалось, так как при реализации проекта возникли сложности, связанные с тем, что деньги, предназначенные для строительства очистных сооружений, оказались заблокированы на счете подрядчика в банке, который лишился лицензии, при этом 615 млн рублей, как сообщали в прокуратуре, уже были израсходованы "на цели, не связанные с выполнением работ". Контракт с подрядчиком был разорван, возбуждены уголовные дела.

В сентябре 2020 года подписан госконтракт на завершение работ по строительству с новым подрядчиком - ООО "Региональная строительная компания". По данным правительства Севастополя, подрядчик "обладает большим опытом строительства очистных сооружений" - он строил подобные объекты в крупных российских аэропортах, в том числе московских Внукове и Шереметьеве, а также в новом ростовском аэропорту Платов.