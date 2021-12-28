На Кубани до 2023 года планируют решить вопросы обеспечения жильем ветеранов войны

КРАСНОДАР, 28 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края планирует до 2023 года добиться решения вопросов обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции заявил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, отвечая на вопрос ТАСС.

"В основном стоит вопрос обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Муниципалитеты не включают их в очереди, не дают им жилье, субъективных и объективных причин находят очень много. Я думаю, что до 2023 года мы все вопросы по ветеранам закроем" - заявил Табельский.

Он отметил, что в 2021 году улучшены жилищные условия 26 граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей, им предоставлены единовременные денежные выплаты. Еще на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоят три ветерана Великой Отечественной войны и членов их семей.

Табельский отметил, что количество фактов нарушений жилищных прав ветеранов Великой Отечественной войны, выявленных прокуратурой в 2021 году, соответствует показателю прошлого года. " Помимо защиты жилищных прав, нами восстанавливались права ветеранов на обеспечение средствами реабилитации, выплату компенсации за коммунальные платежи", - резюмировал прокурор Краснодарского края.

Летом 1942 года началась битва за Кавказ, оказался оккупирован юг современной России, в том числе территория Кубани, нацистами и их пособниками здесь были убиты более 60 тыс. мирных жителей, наиболее пострадавшими городами являются Краснодар, Новороссийск, Армавир, Ейск, Курганинск, Усть-Лабинск. Полностью Кубань была освобождена осенью 1943 года.