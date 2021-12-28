Полпред в УФО подарил музыкальные инструменты и экскурсию в ходе акции "Елка желаний"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УФО) Владимир Якушев в рамках акции "Елка желаний" подарил музыкальные инструменты двум детям из Свердловской и Челябинской областей, а также организовал экскурсию по аэропорту для юного жителя Екатеринбурга, который хотел почувствовать себя пилотом. Об этом говорится в сообщении, распространенном аппаратом полпреда.

"Полномочный представитель президента в УФО вручил подарки двум юным участникам Всероссийской новогодней акции "Елка желаний". Владимир Якушев встретился с детьми, чьи просьбы снял с новогоднего дерева", - говорится в сообщении.

Как отметили в аппарате, одним из подарков получил восьмилетний Егор Гребенюк из города Полевской Свердловской области, у которого шесть братьев и сестер. Мальчик занимается в музыкальной школе. У Деда Мороза мальчик просил баян "Этюд", его мечта осуществилась. "Я хочу выучить много иностранных языков, ездить по разным странам и играть там на баяне", - рассказал Егор.

По видеосвязи ко встрече с полпредом присоединился пятилетний Арсений Юмашев из города Магнитогорска вместе с родными. Родители рассказали, что мальчик любит музыку, его новогодней мечтой был синтезатор. Подарок уже дошел до адресата. Еще одним сюрпризом от полпреда стала экскурсия по аэропорту "Кольцово". Ее организовали для шестилетнего Михаила из Екатеринбурга, который мечтал побывать пилотом.

Акция "Елка желаний" началась 15 ноября 2021 года и продлится до 28 февраля 2022 года. Желания могут отправлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от трех до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет. Участие в акции также могут принять дети от трех до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет в состоянии здоровья, угрожающем жизни.