В 2021 году туристы из Москвы в Санкт-Петербург совершили свыше 1 млн поездок

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Туристы из Москвы в Санкт-Петербург за 2021 год совершили более 1 млн поездок. В свою очередь в 2020 году таких поездок было 830 тыс., сообщила во вторник председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева на онлайн пресс-конференции в ТАСС.

"Москва и Санкт-Петербург - два чудеснейших города. <...> Если посмотреть статистику взаимных туристических потоков, то можно обнаружить, что жители Москвы и Санкт-Петербурга традиционно много путешествуют в гости к друг другу", - сказала Проничева.

Она добавила, что в основном это поездки к друзьям и родственникам. Также часто москвичи приезжают в Петербург, чтобы посетить новые постановки в театрах или на выставки. Как отмечается в презентации к выступлению спикера, за 2021 год из Москвы в Санкт-Петербург было совершено в 2021 году более 1 млн поездок, в 2020 году их было 830 тыс., а в 2019 году 999 тыс. В свою очередь из Санкт-Петербурга в Москву в 2021 году было совершено 592 тыс. поездок.

О проекте

Проект "Два города - миллион впечатлений" был запущен в апреле 2021 года. Его основная цель - позиционирование двух мегаполисов как единой туристической дестинации и демонстрация их культурного и событийного многообразия для путешественников из России и зарубежья.

"Проект "Два города - миллион впечатлений" анонсирован на международном рынке в рамках крупнейшего отраслевого события FITUR 2021 в Мадриде и получил позитивную оценку отраслевых экспертов и целевой аудитории. Наши усилия были отмечены даже на мировом уровне: в этом году проект получил специальную премию World TravelAwards-2021. Это самая престижная премия в мире туризма, и мы уже несколько лет подряд побеждаем в топовых номинациях", - сказала Проничева.

Как отмечается в презентации к выступлению спикера, в рамках проекта "Два города - миллион впечатлений" создано 27 уникальных продуктов, которые направлены как на внутренний рынок, так и международный. Они были разработаны при участии экспертов, маркетологов, продуктологов.

"У нас расширяется количество участников, которые принимают участие в нашем проекте. Это теперь не только туристические операторы и гостиницы, но и свои специальные предложения дают различные музеи и другие учреждения", - сказала Проничева.