РФ готова содействовать странам СНГ в проектировании центров высокой биобезопасности

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия обладает опытом и готова содействовать странам СНГ в проектировании и оснащении научных центров с лабораториями высокого уровня биологической безопасности. Об этом во вторник сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Опираясь на собственный опыт, мы готовы содействовать в проектировании, строительстве, оснащении и подготовке персонала научных центров с лабораториями высокого уровня биологического безопасности и разработке программ исследований. Мы знаем и умеем создавать такие объекты, в том числе учитывая необходимость обеспечения всех условий для биологической безопасности и технологической независимости их функционирования", - сказала она на неформальной встрече руководителей государств - участников СНГ.

Попова напомнила, что в России по поручению президента разработана инициатива "санитарный щит", направленная на укрепление и модернизацию всей системы санэпиднадзора, включая лабораторную инфраструктуру. Она предусматривает развитие и международного сотрудничества с целью формирования единого "санитарного щита" на пространстве СНГ.

"Фактически эта работа уже ведется по направлениям совместных научных исследований, подготовке кадров, оснащению лабораторий. Единый "санитарный щит" должен основываться на мощной независимой инфраструктуре - лаборатории, научные центры, санитарно-карантинные пункты пропуска, работающие в единой системе координат", - добавила она.