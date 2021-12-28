В Дагестане в 2022 году приступят к строительству водовода "Кайтаг - Дербент"

МАХАЧКАЛА, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Дербента в 2022 году приступят к строительству водовода "Кайтаг -Дербент", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городской администрации.

"Администрация Дербента получила положительное заключение проектной документации по строительству водовода "Кайтаг -Дербент". Строительные работы будут начаты уже в 2022 году. Производительность комплекса сооружений и водовода составит 25 тыс. куб. м. в сутки", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, протяженность водовода составит 35 км.

"Это еще один большой шаг в направлении решения многовековой проблемы Дербента с качественным водоснабжением. Водовод "Кайтаг-Дербент" совместно с другими мерами, которые мы прорабатываем, позволит жителям древнего города перестать испытывать сложности с питьевой водой, с которыми они сталкиваются каждый день", - цитирует пресс-служба слова мэра города Рустамбека Пирмагомедова.