Мишустин считает, что новогодние праздники - это возможность вакцинироваться от ковида

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Новогодние праздники дают возможность вакцинироваться или ревакцинироваться от коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Конечно, январские выходные - это возможность отдохнуть и позаботиться о своем здоровье, пройти вакцинацию, а также сделать повторную прививку, если уже прошло полгода или больше после первой", - сказал Мишустин.

Он также отметил, что российская система здравоохранения продолжит находиться в режиме повышенной готовности в новогодние праздники.

"Во время новогодних праздников продолжим поддерживать повышенную готовность нашей системы здравоохранения, чтобы помощь пациентам бесперебойно оказывалась по всей стране", - сказал глава кабмина.

"Вирус все еще рядом с нами, и, с учетом распространения нового штамма, который по симптомам может напоминать грипп или ОРВИ, сейчас крайне важно обращаться к врачам при первых же признаках недомогания, не ждать, когда самочувствие ухудшится", - акцентировал внимание Мишустин.